El Gobierno de Javier Milei anunció que el jueves 11 de septiembre de 2025 no se dictarán clases en toda Argentina, generando consultas sobre si la fecha es feriado nacional. La medida corresponde al Día del Maestro, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “Padre del Aula”, fallecido en 1888.
Aunque no es feriado nacional, el 11 de septiembre será asueto para docentes, abarcando todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, terciario y universitario. Para el resto de las actividades y comercios, será un día laboral común.
Según el calendario escolar 2025, los alumnos deberán retomar sus clases con normalidad el viernes 12 de septiembre. Además, el próximo feriado nacional será el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae domingo y fue trasladado al viernes anterior para extender el fin de semana largo.
El calendario escolar y de feriados 2025
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 25 de diciembre: Navidad
El anuncio busca garantizar que docentes y estudiantes tengan claridad sobre la planificación de clases y actividades escolares, evitando confusiones sobre la celebración y los días de asueto.
