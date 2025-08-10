Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Expo Deporte 2025 culminó este domingo su primera edición con un saldo que superó las expectativas. Durante dos días, el Tennis Club fue escenario de actividades simultáneas en sus tres canchas, con stands comerciales y deportivos, clínicas, exhibiciones y clases abiertas. El cierre tuvo a los adultos mayores bailando al ritmo de la música, mientras otros espacios albergaban partidos de tenis de mesa y prácticas de golf.

La secretaria de Deportes de la Municipalidad, Silvina Juárez, hizo un balance del evento en diálogo con La Opinión Austral: “Si tengo que resaltar algo, es que el error mío fue no haber contado el número exacto de asistentes. Pero pasaron muchísimas personas. Solo ayer, en tres o cuatro horas, calculo más de 500 visitantes. Sumando las tres canchas, la cantidad de gente fue impresionante”, afirmó.

Juárez destacó que participaron más de 80 stands y 25 disciplinas deportivas. Desde clubes y asociaciones hasta emprendimientos privados, todos encontraron en la Expo un espacio exclusivamente orientado al deporte, algo poco habitual en otras ferias locales. “Los comerciantes nos decían que es la primera vez que tienen visibilidad en un evento solo deportivo. La iniciativa fue muy bien recibida y eso emociona”, señaló.

En su recorrida junto al intendente, Pablo Grasso, la funcionaria escuchó el agradecimiento de muchos expositores y notó que, en varios casos, la participación generó un interés concreto en las actividades ofrecidas. “Me contaron que hubo clubes y escuelas que recibieron inscripciones de nuevos alumnos. Los chicos de jiu-jitsu y MMA, por ejemplo, tuvieron mucha repercusión con sus exhibiciones; lo mismo pasó con la Jaula Golf, que impactó desde los más chicos hasta los adultos. Mucha gente probó el deporte por primera vez y se interesó en tomar clases”, comentó.

La Jaula Golf, un éxito en la Expo Deporte. FOTO: RÍO GALLEGOS GOLF CLUB

El impacto positivo llevó a proyectar un crecimiento para 2026. “El intendente siempre nos pide que doblemos el proyecto. Si este año tuvimos esta repercusión, el año que viene tiene que ser el doble. Hay muchos que se quedaron afuera y ahora que entienden la modalidad, quieren participar. La próxima edición va a ser mucho más grande”, adelantó Juárez.

El evento cerró con actividades hasta las 17:30 horas, combinando deporte, recreación, espacios de encuentro y música. La imagen final de las canchas colmadas y el movimiento constante en cada sector confirmó que, para Río Gallegos, esta primera Expo Deporte no solo fue una apuesta exitosa, sino también el punto de partida de una propuesta con proyección de crecimiento en el calendario deportivo local.

1 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 7 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL