Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Boxing Club abrió la inscripción para el primer Mundialito de Clubes, una propuesta destinada a las divisiones formativas que se jugará del 5 al 8 de diciembre de 2025 en el estadio Emilio “Pichón” Guatti. La iniciativa apunta a darle rodaje competitivo a los más chicos en la recta final del año y a reunir a distintos clubes bajo la misma consigna: cerrar la temporada con un torneo a puro fútbol.

El certamen está dirigido a las categorías 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, con tres modalidades de juego: fútbol 11, fútbol 9 y fútbol 7, de acuerdo a la edad de los chicos y a la cantidad de jugadores por plantel. Además, contará con la presencia del captador oficial del Club Atlético River Plate, Mariano Tedesco, lo que suma una motivación extra para los futbolistas que sueñan con ser observados por un club de Primera.

Para consultas e inscripciones, el contacto se canaliza a través de los teléfonos +54 9 2966 705014 y +54 9 2966 228096, donde se brinda información sobre cupos, aranceles y reglamento. De esta manera, el Mundialito de Clubes se proyecta como una nueva vidriera para el semillero y una oportunidad para que las familias acompañen a las futuras generaciones del fútbol local.