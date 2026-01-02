Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, protagonizó este jueves un fuerte llamado de atención público al embajador argentino en Suiza, Gustavo Lunazzi, por el contenido y el estado del sitio web oficial de la embajada. La advertencia fue difundida por el propio canciller a través de su cuenta en la red social X y se produjo en un contexto de máxima tensión interna en la Cancillería, apenas dos días después del despido del cónsul argentino en Siria.

Quirno cuestionó que la página institucional de la representación diplomática en Suiza se encontrara “desactualizada (y totalmente politizada)”, con secciones cuya última modificación databa del 6 de diciembre de 2012. El reclamo cobró mayor relevancia por el momento en el que se produjo: mientras el país europeo atravesaba el inicio del Año Nuevo tras un incendio de gran magnitud que dejó decenas de víctimas fatales, el sitio oficial no reflejaba información actual ni acorde a la coyuntura.

“Por favor Embajador @GustavoLunazzi corrija esto de manera URGENTE”, escribió el jefe de la diplomacia argentina, en un mensaje directo que expuso públicamente el malestar del Gobierno nacional. Horas después de la publicación, el enlace al contenido cuestionado fue retirado y ya no se encuentra disponible.

Entre los apartados señalados por Quirno figuraban accesos a actividades institucionales como el ciclo “Teatro por la Identidad”, una distinción otorgada a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y referencias a la creación de organismos destinados a la búsqueda de bebés apropiados durante la última dictadura cívico-militar. También se incluía material alusivo al Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como publicaciones sobre el “Derecho a la Identidad”, todas con más de una década sin actualización y correspondientes a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

El despido del cónsul argentino en Siria y el clima en Cancillería

El reproche al embajador en Suiza se conoció poco después de que el Gobierno resolviera apartar a Alejandro Calloni, quien se desempeñaba como cónsul argentino en Siria desde septiembre de 2023. La decisión fue adoptada el miércoles 31 de diciembre, luego de que el funcionario manifestara su aprobación, mediante un “me gusta” en Instagram, a una publicación con contenido crítico hacia Israel.

El posteo, presentado en formato de supuesto “chiste” y acompañado por los hashtags “humor” y “navidad2025”, mostraba un diálogo ficticio que decía: “–¿Qué has pedido por Navidad? Yo el iPhone 17 Pro Max –Yo: Fuegos artificiales para Israel”. Tras conocerse el hecho, Quirno informó en X que había ordenado “acciones sumariales” contra Calloni y su “traslado inmediato a la República Argentina”, lo que en la práctica significó su desvinculación del cargo.

Según su perfil de LinkedIn, Calloni había ocupado previamente el puesto de cónsul de Tercera Clase en la Cancillería Argentina entre enero de 2022 y noviembre de 2023. Su salida generó una amplia repercusión en redes sociales, con apoyos y críticas. Algunos usuarios cuestionaron la sanción al señalar que el “like” había sido realizado desde una cuenta personal, mientras que otros respaldaron la postura oficial. Entre estos últimos, el diputado bonaerense Nahuel Sotelo celebró la decisión y afirmó: “Qué bueno es ver que hay orden en Cancillería”.

La seguidilla de episodios expuso una línea de mayor control y disciplina interna impulsada por Quirno, que incluyó tanto el despido de un cónsul por su conducta en redes sociales como una reprimenda pública a un embajador por la falta de actualización institucional, marcando un mensaje claro hacia el cuerpo diplomático argentino.