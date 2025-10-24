Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de unos 55 años fue encontrado sin vida dentro del hotel “La Aldea” de El Chaltén, propiedad de la familia Kirchner. El inmueble se encuentra hace más de tres años ocupado ilegalmente por algo más de una centena de personas.

Esta situación aceleró la intervención judicial por la causa que se inició ante la ocupación ilegal. Si bien el fallecimiento no estaría vinculado directamente con el conflicto habitacional, para la Justicia representa un síntoma del deterioro y el riesgo que supone la situación, informó Noticias Austral.

Según la misma fuente, tras el hecho, la Justicia habría ordenado el desalojo del edificio en un plazo de 60 días, a pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que actúa como querellante en la causa.

El establecimiento pertenece a la inmobiliaria Los Sauces. El mismo se encuentra ubicado en pleno centro de El Chaltén con vista al cerro Fitz Roy. Desde 2016, cuando se inició una obra de ampliación inconclusa, permanece cerrado y en estado de abandono.

Por su parte, el medio TN indicó que, según informaron fuentes policiales a medios locales, fueron los vecinos del edificio quienes descubrieron el cuerpo. Ante la falta de noticias del hombre durante varias horas, y la ausencia de respuesta a los llamados, decidieron ingresar a la habitación.

Actualmente, el hotel está ocupado por familias sin recursos, según pudo constatar la periodista Guadalupe Vázquez en un informe especial para Telenoche. Sus habitantes sobreviven sin infraestructura adecuada y “colgados” del suministro eléctrico.