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La delegación estuvo integrada por Iara Casanova, Valentina Rattalino y Lara Jurado, quienes representaron a la institución en distintas pruebas de pista y campo frente a los mejores clubes del país, en un certamen que reunió a las principales promesas del atletismo argentino.

En la primera jornada de competencia, la actuación más destacada llegó de la mano de Iara Casanova, quien registró un salto de 4,30 metros en salto en largo, resultado que le permitió ubicarse en el séptimo puesto, sumar dos puntos para el club y, además, alcanzar la marca mínima de clasificación para un campeonato nacional, un logro importante dentro de su crecimiento deportivo.

En las pruebas de lanzamientos, Valentina Rattalino finalizó novena en martillo y undécima en disco, mientras que Lara Jurado se ubicó décima en lanzamiento de disco. Si bien los resultados no fueron los esperados en estas disciplinas, la participación permitió a las atletas medirse en un nivel altamente competitivo y adquirir experiencia valiosa de cara a futuras presentaciones.

Durante la segunda jornada, las representantes del IPEI volvieron a competir. En lanzamiento de bala, Lara Jurado obtuvo el octavo puesto con una marca de 7,85 metros, seguida por Valentina Rattalino, quien finalizó novena con 7,80 metros, en una prueba muy pareja y disputada.

Por su parte, Iara Casanova no pudo completar su participación en las pruebas de vallas debido a un traspié en plena competencia.

Más allá de los resultados, el profesor del Club IPEI Gabriel Ceballos destacó el valor de la experiencia acumulada en este tipo de competencias, donde el objetivo principal es el crecimiento deportivo y la proyección a futuro de las atletas.

La participación en la Copa Nacional U16 representa un nuevo paso en el desarrollo del atletismo local, consolidando el trabajo que el club viene realizando en categorías formativas y fortaleciendo la proyección de sus deportistas en el ámbito nacional.