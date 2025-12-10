Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo de la Magistratura de la Nación dispuso una profunda reorganización de su Secretaría de Asuntos Jurídicos, que comenzará a asumir de manera progresiva la representación y el patrocinio legal en las causas judiciales del organismo y del Poder Judicial. Hasta ahora, esas funciones estaban en manos del Ministerio de Justicia.

La medida quedó formalmente establecida mediante la Resolución 225/2025, aprobada por el plenario encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. La norma determina que la Secretaría pasará a depender directamente del Plenario, con independencia técnica, y se dividirá en dos áreas: el Departamento de Asesoramiento Jurídico y el Departamento de Asuntos Contenciosos.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la decisión apunta a fortalecer la autonomía institucional y se fundamenta en criterios de austeridad económica y simplificación burocrática. El Consejo destacó que la experiencia acumulada por los abogados de la Secretaría en materia de defensa en juicio justifica que la función no continúe delegándose en otro organismo.

De todos modos, la transición será gradual: el Ministerio de Justicia seguirá prestando patrocinio en las causas vigentes mientras el Consejo incorpora progresivamente los expedientes. En esta primera etapa, se priorizará la toma de procesos relacionados con concursos, procedimientos disciplinarios y causas de mayor peso económico o institucional.

La resolución también ordena el desarrollo de un Sistema Informático para la Gestión Judicial, destinado a concentrar y sistematizar la información de todos los juicios del organismo.