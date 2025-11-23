Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras varias idas y vueltas por filtraciones previas, el Consejo de Mayo tendrá su reunión final este miércoles, con el objetivo de avanzar en la presentación de los proyectos legislativos surgidos del Pacto de Mayo, firmado en la provincia de Tucumán. La instancia se encamina a cerrar este ciclo en noviembre y a preparar el envío de iniciativas al Congreso Nacional previsto para el 15 de diciembre.

Manuel Adorni debutará como coordinador del Consejo en su rol de Jefe de Gabinete, mientras que esta será la primera reunión sin Guillermo Francos como ministro coordinador.

Quiénes integran el Consejo y su rol

El Consejo de Mayo reúne a seis consejeros que representan distintos sectores:

Poder Ejecutivo: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Provincias: Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Legislativo: Senadora Carolina Losada y diputado Cristian Ritondo.

Sindicatos: Gerardo Martínez, titular de la UOCRA.

Sector empresario: Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina.

Cada integrante contribuye a la discusión de los 10 puntos acordados por una veintena de gobernadores y el presidente Javier Milei, aunque la reforma laboral es el tema central que genera mayor debate y tensión entre los equipos técnicos.

La modernización laboral: borradores pendientes

Fuentes del Consejo confirmaron que, hasta el momento, el Ejecutivo no ha entregado los borradores definitivos con el detalle de la “modernización laboral”. Originalmente, se esperaba su envío durante el fin de semana largo, pero se retrasó y ahora podría llegar entre martes y miércoles.

El foco está puesto en garantizar que los proyectos sean revisados antes de su presentación formal, asegurando que la versión final sea determinada por el Ejecutivo, que tendrá la última palabra sobre la reforma.

Agenda y dinámica de la reunión

El miércoles, Manuel Adorni convocará al Gabinete para un seguimiento detallado de las carteras, tras intercambios mano a mano con los funcionarios para fortalecer el diálogo interministerial. Se espera que participe junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sin la presencia del mandatario.

Posteriormente, la actividad se trasladará del Salón Eva Perón al Salón de los Escudos en el Ministerio del Interior, donde se consolidarán los avances previos al cierre del Consejo de Mayo.

Balance y próximos pasos

Desde Casa Rosada aseguran que tomarán en cuenta los debates y diferencias surgidas en estas reuniones, pero insisten en que la versión final de la reforma laboral será determinada por el Poder Ejecutivo. La expectativa se centra en cómo se traducirán estas discusiones en los proyectos que llegarán al Congreso el próximo 15 de diciembre.