Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado Eloy Echazú presentó su renuncia a la presidencia del bloque opositor. Lo hizo a través de una nota con fecha del 26 de diciembre pasado. Fue dirigida a la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz. De esta manera, quedó en evidencia la fractura del bloque kirchnerista dentro de la Legislatura Provincial.

Se recuerda que la votación del Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2026 fue dividida en lo que fue la última sesión extraordinaria del período legislativo.

Eloy Echazú, renunció a la presidencia del bloque Unión Por la Patria.

Esta renuncia llegó luego de que los diputados de la oposición de Río Turbio, Adriana Nieto y 28 de noviembre, Lorena Ponce votaran a favor del Presupuesto General 2026 enviado por el gobernador Claudio Vidal a la Cámara de Diputados.

Tal como adelantara La Opinión Austral, en la sesión extraordinaria del miércoles 24 de diciembre, la Legislatura de Santa Cruz aprobó el Presupuesto Provincial con más de dos tercios y apoyo dividido de Unión por la Patria. Fueron 19 votos afirmativos y 5 negativos; así, el proyecto del Ejecutivo fue sancionado con una mayoría superior a los dos tercios.

La votación garantiza el funcionamiento del Estado provincial para 2026 y dejó al descubierto una fractura interna en el bloque de Unión por la Patria, que mostró posturas divididas.

Quiebre político en Unión por la Patria

El resultado contrastó con las declaraciones previas del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien se había manifestado crítico de la iniciativa y había sugerido que el bloque opositor no acompañaría la propuesta oficial. Sin embargo, esa postura no logró consolidarse en el recinto.

Durante el debate legislativo quedó en evidencia que parte de los diputados identificados con Unión por la Patria votaron a favor del Presupuesto, mientras que otros legisladores del mismo espacio lo hicieron en contra. Esta división expuso un quiebre interno en una de las decisiones políticas y económicas más relevantes del año para Santa Cruz.

La falta de una posición unificada marcó un fuerte contraste con el respaldo mayoritario que finalmente obtuvo el proyecto, permitiendo su aprobación sin dificultades desde el punto de vista numérico.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la aprobación del Presupuesto Provincial de Santa Cruz asegura el normal funcionamiento del Estado, el pago de salarios, y la continuidad de las políticas públicas previstas para el próximo ejercicio y de gran relevancia en un contexto económico complejo, donde la previsibilidad financiera resulta clave para la gestión provincial.

Detalle de la votación

Diputados que votaron a favor: Santiago Aberastain, Carlos Alegría, Claudia Barrientos, Mario Piero Boffi, Fernando Españon, Carlos Godoy, Javier Jara, Fabiola Loreiro, Pedro Luxen, Martínez, Pedro Muñoz, Karina Nieto, Adriana Nieto, Cristian Ojeda, Daniel Peralta, Fernando Pérez, Lorena Ponce, José Luis Quiroga y Patricia Urrutia.

Diputados que votaron en contra: José Bodlovic, Eloy Echazú, Rocío García, Agostina Mora y Carlos Santi.

Con esta sanción, el oficialismo logró avanzar con una herramienta central para la administración provincial, mientras que el escenario político deja abiertas interrogantes sobre el futuro de las alianzas y la cohesión interna de los bloques legislativos en Santa Cruz.

A todo esto, el diputado radical de Encuentro Ciudadano, Mario Piero Boffi, también renunció a la presidencia del bloque oficialista Por Santa Cruz de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

La renuncia fue mediante una nota formal dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Ante la dimisión de Boffi, la presidencia del bloque oficialista quedará vacante hasta que los diputados designen un reemplazo para ocupar dicho cargo en la bancada mayoritaria.

La dimisión fue el 24 de diciembre, luego de la sexta sesión extraordinaria.