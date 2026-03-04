Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional por Santa Cruz de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, mantuvo una reunión de trabajo con el embajador de Japón en la República Argentina, Hoshino Yoshitaka, con el objetivo de dialogar sobre el fortalecimiento de la relación bilateral y las oportunidades de cooperación entre ambos países

Durante el encuentro, Guzmán -quien integra la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación- destacó la importancia de avanzar en una agenda que promueva el comercio, las inversiones y la cooperación institucional, generando nuevas oportunidades de desarrollo para la Argentina.

En la reunión también se analizó la necesidad de impulsar herramientas que brinden mayor previsibilidad y seguridad jurídica, condiciones fundamentales para fortalecer el vínculo económico entre ambas naciones y fomentar la llegada de inversiones productivas.

El legislador subrayó que Japón es una de las principales economías del mundo y un socio estratégico para la Argentina, por lo que desde el Congreso se continuará trabajando para consolidar la relación bilateral.

“Desde el Congreso de la Nación seguiremos impulsando una Argentina abierta al mundo, que promueva inversiones, producción y empleo”, señaló Guzmán tras el encuentro diplomático.