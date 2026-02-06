Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional Jairo Guzmán de La Libertad Avanza fue confirmado como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. La confirmación se dio en el marco del armado de las comisiones permanentes del período legislativo 2026. Este martes se oficializará la conformación de 9 de las 46 comisiones que funcionan en la Cámara Baja, entre ellas una de las más estratégicas en materia de política exterior, vínculos internacionales y asuntos vinculados a los cultos.

Con esta designación, desde La Libertad Avanza indicaron que suma representación en una comisión clave y Santa Cruz gana presencia directa en debates que exceden la agenda local y tienen impacto institucional y geopolítico para Argentina. Asimismo, comentaron que se espera que en las próximas horas se confirmen también autoridades y la integración completa del resto de las comisiones.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto aborda, entre otros temas, proyectos vinculados a tratados internacionales, designaciones diplomáticas, acuerdos de cooperación, política exterior y el vínculo del Estado con los distintos cultos. Su integración resulta clave en un contexto global marcado por tensiones políticas, reconfiguración de alianzas y desafíos económicos y comerciales.

Vínculos estratégicos

La incorporación de Guzmán a Relaciones Exteriores y Culto se inscribe en una serie de acciones recientes vinculadas a la agenda internacional. Días atrás, el legislador mantuvo un encuentro estratégico con directivos de la empresa Evergreen en Argentina y la embajadora de Taiwán, orientado a fortalecer vínculos de cooperación y expansión logística.

En esa reunión se analizaron oportunidades para articular el transporte marítimo y aéreo, atraer inversiones y ampliar los corredores de exportación e importación, con especial énfasis en el rol de los puertos de Santa Cruz como plataformas estratégicas para el comercio exterior y la salida de la producción regional.

Proyección nacional con anclaje provincial

Desde su banca, Guzmán también impulsó gestiones ante funcionarios nacionales para mejorar infraestructura clave, como el Paso Integración Austral, corredor fundamental para la conexión con Chile y el abastecimiento de Tierra del Fuego, y encabezó encuentros con entidades productivas para analizar la crisis de las pymes en Santa Cruz.

En las próximas horas también se espera la confirmación de las autoridades de la comisión y la integración completa del resto de los cuerpos legislativos, lo que terminará de definir el esquema de trabajo parlamentario para el nuevo período.

Recorrida territorial

En paralelo a su designación, Guzmán desarrolló en las últimas horas una recorrida por la localidad de Caleta Olivia, donde mantuvo encuentros con vecinos y referentes locales. El objetivo fue conocer de primera mano la realidad de una de las ciudades más importantes del flanco norte de Santa Cruz y recoger inquietudes vinculadas a la situación social y económica.

Durante esas reuniones, el diputado también abordó la agenda legislativa, las iniciativas propias y los proyectos que forman parte del temario de sesiones extraordinarias previstas para febrero, con foco en temas productivos, infraestructura y desarrollo regional.