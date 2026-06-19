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El Poder Ejecutivo nacional designó al economista y actual diputado por La Pampa, Adrián Ravier, como el nuevo vocero de Gobierno, viene de desempeñarse como presentador en las recientes disertaciones del presidente Javier Milei junto a Juan Carlos de Pablo en el Palacio Libertad.

Tras oficializarse el nombramiento, el diputado provincial de Santa Cruz, Jairo Guzmán, utilizó su cuenta de Instagram para manifestar su acompañamiento al nuevo funcionario. Publicó una fotografía junto a Ravier acompañada por el mensaje de respaldo.

El posteo de Jairo Guzmán para saludar al nuevo funcionario.

La llegada a la vocería presidencial se produce en un escenario de reconfiguración para el oficialismo. De acuerdo con información especializada trascendida en ámbitos periodísticos, la designación responde a una decisión exclusiva del Presidente. Los análisis en torno a su incorporación destacan que la búsqueda de un economista para el puesto apunta a destacar los datos económicos que la gestión tiene para mostrar, en medio de la sucesión de acontecimientos de las últimas semanas.

Ravier responde de manera directa al liderazgo de Javier Milei, manteniéndose al margen de las disputas internas de la estructura oficialista. En los sectores del gobierno se pondera su perfil y su impronta personal para encarar esta nueva etapa en la comunicación de la Casa Rosada, buscando marcar una diferencia metodológica con el rol que venía desempeñando el Jefe de Gabinete al coordinar dicha área.