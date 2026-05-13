La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este miércoles un nuevo avance tras la declaración del propietario de la vivienda alquilada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El dueño del inmueble, José Luis Rodríguez, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que recibió pagos en efectivo por un total de US$15.400. Según su testimonio, el funcionario había abonado inicialmente US$13.000 por un contrato anual de alquiler, al que luego se sumaron US$2.400 correspondientes a una prórroga de tres meses acordada de palabra.

El testigo también afirmó que Manuel Adorni ya había utilizado la propiedad durante enero y febrero de 2024, cuando era vocero presidencial, por otros US$5.600, siempre en efectivo.

La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá.

En total, los distintos períodos de alquiler alcanzarían los 18 meses de ocupación y US$21.000, sin registros bancarios, según la declaración incorporada a la causa.

Obras, expensas y pagos sin factura bajo investigación

A los alquileres se suman expensas por ambos lotes —el alquilado y el propio— que rondarían los 600.000 pesos, además de una serie de obras en la vivienda adquirida por el funcionario dentro del mismo country.

El contratista Matías Tabar declaró que las refacciones tuvieron un costo aproximado de US$245.000, abonados en efectivo y sin factura, divididos en dos pagos: US$55.000 en 2024 y US$190.000 en 2025.

Toda la documentación y los mensajes de WhatsApp aportados por el propietario del inmueble forman parte del expediente que analiza la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita.