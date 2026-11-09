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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, expresó su valoración sobre las actividades encabezadas por el papa León XIV durante su visita al país y destacó los mensajes transmitidos por el Sumo Pontífice, especialmente aquellos vinculados con el trabajo, la iniciativa privada y las oportunidades para las nuevas generaciones.

A través de una publicación en sus redes sociales, Lamelas contó que la noche anterior tuvo la oportunidad de escuchar al Papa junto al presidente Javier Milei, durante un encuentro realizado en el Palacio Libertad. Además, señaló que participó de una misa al aire libre que describió como histórica, con la presencia de millones de fieles.

En su mensaje, el diplomático sostuvo que se llevaba una reflexión vinculada con la fe, la esperanza, la dignidad y la libertad. También destacó especialmente las palabras de León XIV sobre el valor del trabajo y las posibilidades de que los jóvenes puedan construir su futuro en su propia tierra.

El embajador se refirió al futuro de Argentina y manifestó su confianza en las posibilidades del país. En la foto, junto a su mujer, esperando la palabra del Papa.

Lamelas relacionó esos conceptos con su propia historia personal. Según expresó, llegó a Estados Unidos desde Cuba, durante el régimen comunista, en busca de libertad, esperanza y oportunidades, una experiencia que, afirmó, le permitió comprender el significado de esos valores.

Finalmente, el embajador se refirió al futuro de Argentina y manifestó su confianza en las posibilidades del país. “¡La Argentina tiene un potencial extraordinario y un pueblo que merece un futuro de libertad y prosperidad!”, escribió.

La publicación concluyó con un mensaje de proyección hacia el futuro: “¡Conocemos el pasado, por eso miramos al futuro! ¡Siempre adelante, nunca para atrás! ¡El momento es ahora!”.