Lionel Messi se despidió de los hinchas argentinos en el Estadio Monumental con una goleada por 3 a 0 frente a Venezuela, por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Fue un encuentro cargado de emociones, ya que se trató del último partido oficial del “10” con la camiseta albiceleste como local, y nadie quiso perdérselo.

Entre las más de 80 mil personas que colmaron las tribunas, estuvo presente Charly García, uno de los íconos más importantes del rock nacional. El músico, acompañado en silla de ruedas, vivió el partido desde un palco y fue testigo de los dos goles de Messi y el tanto de Lautaro Martínez.

Tras el encuentro, se produjo un momento inolvidable: Charly García visitó el vestuario de la Selección Argentina, donde se tomó fotos con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Claudio “Chiqui” Tapia.

Sin embargo, el instante más emotivo llegó cuando Messi se retiraba del estadio. Charly se acercó al auto del capitán, le dio la mano y le dedicó unas palabras llenas de afecto: “Que Dios te bendiga”. El crack rosarino respondió con una sonrisa y un apretón de manos, mientras lo acompañaba Antonela Roccuzzo.

Este jueves marcó el cierre de una era: Messi confirmó que no viajará a Ecuador para el último partido de las Eliminatorias, por lo que esta fue su despedida oficial como local antes del Mundial 2026.