Horas de angustia y preocupación se vivieron en torno a Lowrdez Fernández, ex integrante del grupo Bandana, luego de que su madre denunciara su desaparición y alertara sobre la falta de contacto desde el pasado 4 de octubre.

Finalmente, la Policía de la Ciudad confirmó su hallazgo con vida en el domicilio de su ex pareja, Leandro García Gómez, a quien la cantante había denunciado por violencia de género en 2022.

La denuncia fue radicada por Mabel López, madre de Lowrdez, en la Comisaría Vecinal 14B, y contó con el acompañamiento de sus ex compañeras de banda. Lissa Vera se presentó en Tribunales y realizó una denuncia penal contra García Gómez, señalando la violencia que la artista sufría.

“La prefiero enojada y viva antes que muerta y contenta”, declaró entre lágrimas Lissa ante la prensa, reflejando la tensión del momento.

“Nunca es tarde”: el mensaje de Valeria Gastaldi

Otra de las voces que se sumó fue la de Valeria Gastaldi, quien expresó en redes su felicidad y alivio por haber encontrado a su amiga: “Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias”, escribió la cantante, acompañando su mensaje con palabras de agradecimiento hacia el equipo que acompañó la búsqueda.

“Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor para la familia de Lou. Mabel”, agregó Gastaldi, en referencia a la madre de Lowrdez.

“Gracias a Dios”: la palabra de Virginia da Cunha

Por su parte, Virginia da Cunha rompió el silencio y explicó por qué no había hablado antes sobre la situación:

“No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos, sin saberlo, que estaba con él y podría salir aún más perjudicada”, reveló.

La artista agradeció que la intervención judicial haya llegado a tiempo: “Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy, y gracias a Dios la justicia llegó a tiempo. Te amamos, @lowrdez. Gracias, @valeriagastaldi @lissavera”.