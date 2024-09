El Enacom renovará el equipamiento que viene usando desde los ´90 y pondrá en marcha el plan de modernización Se trata de un aspecto clave para el control de las interferencias en comunicaciones. El organismo afirmó que el equipamiento actual tiene más de 30 años

Después de 30 años, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) de Argentina renovará el equipamiento con el que se controla el espectro radioeléctrico. El regulador anunció que incorporará nuevas tecnologías además de capacitar a los trabajadores en las nuevas herramientas. Deberán aprender a utilizar dispositivos que se venían usando desde que se inauguraron los servicios de comunicaciones personales (PCS) y que las tecnologías CDMA y GSM dominaban en este mercado. La puesta en marcha del plan comenzará en 2025.

La entidad indicó que la última renovación se efectuó en 1996, hecho que lo atribuyó a “una total desinversión y abandono de décadas , lo cual produjo que la gestión y el control de espectro quedaran estancados en el mundo analógico. Hoy cuentan con tecnología 1G en la era del 5G”. Se trata de la época en que Thales Spectrum gestionaba el espectro radioeléctrico.

Tras señalar que el control eficaz y adecuado del espectro resultan esenciales para garantizar la coexistencia de las distintas redes de radiocomunicaciones sin que se produzcan interferencias entre ellas, indicó que como parte del plan de mejoras se incluyó un relevamiento presencial y un análisis integral de los seis Centros de Comprobación Técnica y las 20 Estaciones Remotas que conforman el Sistema Nacional de Comprobación Técnica de Emisiones (SNCTE). Los centros de control técnico se ubican en Esteban Echeverría (provincia de Buenos Aires, además de Posadas (Misiones), Salta, Neuquén, Córdoba y Comodoro Rivadavia (Chubut). La evaluación in situ de estos espacios tiene como objetivo identificar debilidades y oportunidades de mejora, de acuerdo a los estándares internacionales de la industria.

Detalles iniciales

En la primera evaluación, el Enacom identificó del siguiente modo el estado de los Centros de Control Técnico de Emisiones:

Tecnología obsoleta. Hoy están trabajando con equipos de hace tres décadas.

Total desinversión y abandono.

Riesgo en la correcta prevención de interferencias.

Falta de manutención de la infraestructura instalada. Carencia de soporte de proveedores.

Insuficiencia de personal técnico especializado.

Mayor consumo de energía.

Con la mira en 2025

El trabajo a desarrollar apuntará a modernizar tanto los seis centros de control como las estaciones remotas, además de los laboratorios móviles de medición. Junto al diagnóstico final que se efectúe en estos meses se diseñará un plan de mejoras para optimizar la asignación de frecuencias, perfeccionar el monitoreo y control de espectro y efectivizar la respuesta a interferencias.

Según explicaron en Telesemana.com, desde el Enacom señalaron que “no hay una fecha estipulada para establecer el fin de este plan, por lo tanto, no se puede indicar con precisión cuándo vamos a culminar con el trabajo integral de modernización”.

Ante la consulta sobre la inversión que demandará esta tarea, también respondieron que no se puede prever hasta tanto no esté terminado el estudio. No obstante, indicaron que cuando esté finalizada la auditoría se tendrán precisiones al respecto. Además de anticipar que “luego de los resultados que se desprendan de este relevamiento y análisis integral, el plan de acción se iniciará durante el primer trimestre de 2025”.

¿Cómo fue posible controlar el espectro con equipamiento tan viejo cuando, entre los años 2000 y 2023 se pasó a las tecnologías 3G, 4G y 5G? Según pudo saber TeleSemana.com el control se siguió haciendo gracias a la experiencia del personal técnico que encontró el modo supervisar esas cuestiones aunque a cambio de perder eficiencia en términos de tiempos de control. La expectativa es que, con el nuevo equipamiento, se gane en operatividad y en una mejor supervisión del espectro radioeléctrico. Hace una semana, el organismo también había anunciado que ampliaba las bandas disponibles.