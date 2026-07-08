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Luego de empatar 0 a 0 con Colombia en los 120 minutos reglamentarios, Suiza ganó 4 a 3 en la tanda de penales y logró la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que se enfrentará ante la Selección Argentina en el Arrowhead Stadium de Kansas.

En la conferencia de prensa posterior a esta clasificación, el entrenador del combinado suizo, Murat Yakın, fue consultado por el equipo comandado por Lionel Scaloni, y si bien fue cauteloso, se mostró optimista con seguir un buen resultado para avanzar a las semifinales del certamen.

Qué dijo el entrenador de Suiza sobre la Selección Argentina

“Jugamos contra el campeón del mundo. No hay más lindo que tener esta oportunidad. Pero también se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable“, fueron las palabras del entrenador de 51 años, que afirmó que su equipo puede ganarle a los dirigidos por Scaloni.

Y agregó tras eliminar a Colombia: “Creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado. Va a ser un partido interesante en lo táctico. Podemos desafiar al campeón del mundo. Para una nación como Suiza no hay nada más lindo que jugar unos cuartos de final contra Argentina. Así que la expectativa es enorme. Creo que todavía necesito un par de horas o un día para asimilarlo”.

Jugadores de Suiza también palpitaron el partido contra Argentina

Por otro lado, Manuel Akanji, Djibril Sow y Granit Xhaka, referentes del plantel suizo, también hablaron con los medios en zona mixta, en donde fueron consultados por este compromiso frente a la Selección Argentina, en el que buscarán revancha de lo ocurrido en Brasil 2014.

“Sí, jugamos contra el defensor del título. Creo que no hay nada mejor. En los cuartos de final, el desafío se vuelve aún más difícil con cada ronda, pero creo que también estamos listos para este reto. No tengo grandes recuerdos del enfrentamiento de 2014. Con suerte, esta vez será mejor”, dijo Akanji.

“Para nosotros es un partido muy especial. La primera vez que podemos jugar un final de cuartos contra uno de los equipos que para mí es uno de los favoritos para la Copa. Creo que va a ser muy difícil, pero veo posibilidades de ganar. Somos capaces de ganar a grandes equipos como lo hemos hecho en los últimos años, como Francia en el 2020”, continuó Sow.

Y cerró el capitán Xhaka: “Argentina es Argentina, un gran nombre, grandes jugadores… No sé si se puede controlar a Messi durante 90 o 120 minutos… Para mí, o para nosotros, jugar en esta era de Messi es un privilegio. Es un privilegio jugar contra él, es un privilegio ser parte de su historia… Es otro de los mejores jugadores de la historia del fútbol, también en mi era… Disfrutaremos el partido, de eso no hay duda… Pero también queremos mostrar la parte que le toca a Suiza y hacerle la vida lo más difícil posible”.

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