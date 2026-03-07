Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Iglesia en Argentina llamó a proteger a las mujeres y a trabajar por una cultura basada en el respeto, el cuidado y la justicia, en un mensaje difundido con motivo del Día Internacional de la Mujer. El documento, titulado “Hemos sido bautizados en un solo Espíritu”, propone una reflexión sobre el lugar de las mujeres en la sociedad y en la misión evangelizadora de la Iglesia.

En el texto se recuerda que el Pueblo de Dios tiene la misión de anunciar la esperanza y mostrar el rostro misericordioso del Padre. En ese camino, se destaca que las mujeres cumplen un papel fundamental en la vida de las comunidades, aportando ternura, fortaleza y compromiso en distintos ámbitos de la vida social y pastoral.

El mensaje también advierte que en el mundo actual muchas mujeres continúan enfrentando situaciones de injusticia, violencia y desigualdad. Entre ellas se mencionan la falta de acceso a necesidades básicas, la vulneración de derechos y diversas formas de violencia que atraviesan sus vidas. Frente a ese escenario, el documento señala que muchas mujeres se convierten en signos de esperanza, acompañando a quienes sufren y trabajando para transformar la realidad.

El texto retoma además palabras del Papa León XIV, quien invitó a mantener viva la esperanza incluso en los momentos más difíciles, cuando la vida parece perder sentido o todo parece oscurecerse. En esa línea, se señala que la esperanza cristiana no debe ser pasiva, sino traducirse en gestos concretos de cercanía, solidaridad y compromiso con quienes atraviesan situaciones de dolor.

La Virgen de Lújan, patrona de la Argentina. El mensake concluye con una oración por las mujeres y por una sociedad basada en el respeto y la justicia.

En el contexto del tiempo de Cuaresma, el mensaje también invita a vivir este período como una oportunidad para escuchar y ayunar, entendiendo estas prácticas como un camino para abrir espacios de transformación personal y comunitaria, escuchar el clamor de los demás y evitar palabras o actitudes que hieran o dividan.

El texto concluye con una oración a Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, para que proteja a las mujeres y fortalezca a la comunidad en la construcción de una cultura basada en el cuidado, el respeto y la justicia.

El documento fue difundido este viernes por el Área de las Mujeres del Secretariado Nacional para los Laicos, organismo que integra la Comisión Episcopal para la Vida, Laicos y Familia de la Conferencia Episcopal Argentina, espacio pastoral dedicado a promover la reflexión y la participación de las mujeres en la vida de la Iglesia. El mensaje invita a reconocer su dignidad, escuchar su clamor frente a las violencias y trabajar por una sociedad más justa y respetuosa.