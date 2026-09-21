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La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) ofrecerá este martes 22 de septiembre una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

El encuentro se realizará a las 12.30 en la sede de la CEA, ubicada en Suipacha 1023, en el barrio porteño de Retiro. La convocatoria tendrá lugar luego de que la Santa Sede confirmara el programa definitivo del viaje apostólico del pontífice.

Durante la conferencia se ampliará la información sobre el itinerario oficial de León XIV en el país y sobre los preparativos que lleva adelante la Iglesia argentina para recibir al Santo Padre.

La presentación estará encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro.

También estarán presentes el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Scheinig; y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi SJ.

La participación de los cinco obispos permitirá profundizar en los distintos aspectos de la visita papal y en las actividades previstas en las diferentes jurisdicciones que recorrerá León XIV.

El recorrido del papa León XIV por la Argentina

De acuerdo con el programa definitivo difundido por la Santa Sede, la visita apostólica del Papa incluirá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La llegada del pontífice está prevista para el 8 de noviembre, mientras que el viaje apostólico se extenderá hasta el 11 de noviembre.