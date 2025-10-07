Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fred Machado, empresario aeronáutico argentino con trayectoria en EE.UU. y Centroamérica, habló por primera vez luego de ser vinculado a causas judiciales internacionales. Negó ser narco y aseguró que fue víctima de “una película absurda” y de “cinco meses de tortura” por parte de agentes estadounidenses.

En la entrevista, cargó contra José Luis Espert, a quien dice haber ayudado “por lástima” en sus inicios políticos. “El error de Espert fue negarme, porque había fotos y testigos. Le presté un avión, lo ayudé con un contrato y algunos gastos. Nada millonario”, remarcó.

Machado sostiene que su nombre fue usado como chivo expiatorio para tapar un entramado mayor de vuelos, dinero y política. Admitió “errores financieros” pero negó delitos: “No soy un santo, pero no soy un delincuente”. También recordó su paso por Guatemala, donde asegura haber generado empleo para comunidades indígenas, y se defendió de rumores sobre vínculos narcos: “Nunca conocí un narco en mi vida”.

Sobre la relación con Espert, Machado detalló vuelos y hasta el uso de una camioneta durante la campaña de 2019. Cerró con amargura: “Me convirtieron en radiactivo. Me cortaron las piernas. Nadie me defendió”.