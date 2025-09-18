Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La cantera del básquet santacruceño vuelve a estar representada en un escenario de proyección nacional. Ezequiel Juárez, formado en las filas del Club San Miguel de Río Gallegos y hoy jugador de Boca Juniors, se encuentra entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) como parte de la preselección argentina U17.

El campus comenzó el 10 de septiembre y se extenderá hasta el día 20, con 19 jugadores convocados de distintos puntos del país bajo la conducción de Mauro Polla y Leonardo Gutiérrez, referentes del básquet argentino. Este trabajo constituye una etapa clave en la preparación del equipo que disputará el Sudamericano U17, competencia que otorgará plazas para la AmeriCup U18 del año próximo.

Las jornadas se desarrollan en doble turno, con entrenamientos físicos y técnicos por la mañana, y trabajos tácticos y colectivos por la tarde. La idea de los entrenadores es avanzar en la construcción del juego de equipo, luego de haber realizado dos campus previos que permitieron observar a más de 40 jugadores en diferentes regiones del país.

Juárez, nacido en 2008, comparte la nómina con jóvenes de instituciones como Obras Sanitarias, Ferro, Instituto de Córdoba, Peñarol de Mar del Plata y otros clubes tradicionales. Aunque no estuvo presente en la primera jornada de entrenamientos, forma parte del plantel que busca ganarse un lugar en la lista definitiva de cara al Sudamericano.

El nombre de Juárez no pasa desapercibido en la capital santacruceña. Su recorrido en San Miguel, su paso formativo hacia Boca y su reciente protagonismo con el club xeneize lo convirtieron en una de las promesas más firmes del básquet local. Al finalizar esta concentración en el CeNARD, los entrenadores confeccionarán una lista reducida de jugadores que conformarán la preselección oficial. Allí se espera la incorporación de jóvenes que militan en el exterior para amalgamar el plantel que viajará al torneo.