El fiscal pidió la detención de Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito El fiscal Sergio Mola solicitó la detención de Martín Insaurralde en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez federal Luis Armella deberá definir ahora si hace lugar al pedido presentado contra el exintendente de Lomas de Zamora.

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El fiscal federal Sergio Mola solicitó al juez Luis Armella la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida deberá ser evaluada ahora por el magistrado, quien deberá resolver si acepta o rechaza el pedido realizado por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Además de la causa por enriquecimiento ilícito, Insaurralde también está siendo investigado por presunto lavado de dinero. El expediente tomó notoriedad en 2023, luego de que se difundieran imágenes del exfuncionario navegando por el Mediterráneo a bordo del yate “Bandido”, acompañado por Sofía Clerici.

La investigación tuvo un nuevo giro tras la aparición de videos protagonizados por su exesposa, Jesica Cirio, en los que se la observa contando millones de dólares en el vestidor de la vivienda que compartía con Insaurralde. Las imágenes fueron difundidas por LA NACION y generaron nuevos movimientos dentro del expediente judicial.

Días atrás, la Justicia realizó allanamientos en dos domicilios vinculados a Cirio y a su expareja Elías Piccirillo, luego de la difusión de las filmaciones. Los procedimientos formaron parte de las nuevas medidas impulsadas en la causa que tramita ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Luis Armella.

Martín Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora desde 2009, cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi, hasta 2021, año en el que solicitó licencia para incorporarse como jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof. Su llegada al gobierno bonaerense se produjo luego de gestiones realizadas por la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.

La causa judicial continúa avanzando y la decisión del juez Armella sobre el pedido de detención será clave para el futuro del expediente que involucra al exdirigente bonaerense.