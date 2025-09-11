Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió una herida de gravedad en la cabeza en marzo pasado por el impacto de una bomba de gas lacrimógeno lanzada por fuerzas de seguridad, fue trasladado al Hospital de Rehabilitación Neurológica Manuel Rocca, donde especialistas monitorean su evolución, según informó este jueves su padre, Fabián Grillo.

“Está en rehabilitación nuevamente, ya lo trasladaron ayer al Roca y estamos expectantes con la evolución neurológica. Desde el punto de vista clínico está bien. La operación salió bien”, expresó en el programa Sin corbata.

El padre del reportero gráfico de 35 años detalló que los profesionales le explicaron que se trata de un proceso “lento y que lleva tiempo”, por lo cual la familia deberá esperar para conocer con mayor precisión cómo avanza la recuperación neurológica.

A través de la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo, la familia comunicó que “este miércoles, en el transcurso de la mañana, trasladan a Pablo al hospital de rehabilitación neurológica M. Rocca para que continúe con su rehabilitación. Gracias de todo corazón por el apoyo”.

En semanas anteriores, los allegados al fotógrafo habían señalado que su estado era “estable” en terapia intensiva, aunque sin la evolución esperada. Posteriormente fue sometido a una nueva cirugía en el Hospital Ramos Mejía, centro de salud en el que permanecía internado desde el día en que recibió la lesión.

Finalmente, Fabián Grillo sostuvo que, tras la represión ocurrida durante una marcha de jubilados en la zona del Congreso, la familia busca “mantener vivo el reclamo de justicia, ese es el rol que nos está tocando en esto”.