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Los fiscales Facundo Oribones y Cristian Olazábal informaron este viernes que la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia, “se investiga un posible homicidio”, aunque “no se descarta ninguna hipótesis”, y revelaron que “la madre y la pareja son sospechosos”. El caso, que conmueve a todo el país, provocó la indignación de la conductora Yanina Latorre.

En un posteo de X, en el que hacía referencia a otra publicación en la que se criticaba con dureza a la psicóloga que aconsejó que beneficien a la madre de Ángel con su tenencia, lanzó: “Esta hija de puta (sic) permitió que mataran a un niñito para ‘beneficiar’ a otra mujer tan hija de puta como ella. ¿Ya la detuvieron?”.

Asimismo, en otro tuit, donde era acusada de hacer “política barata”, esgrimió: “Política hizo la feminista que le entregó el niño a la madre biológica para que lo matara. Basura“, expresó con enfado.

El fiscal Cristian Olazábal, quien subroga temporalmente la causa, explicó que las sospechas se concentran en las últimas personas que estuvieron con el niño antes de su fallecimiento: su madre y la pareja de esta.

Detalló que ambos ya fueron notificados de su situación procesal, aunque todavía no fueron llevados ante un juez penal. “Son los principales sospechosos y están bajo control estatal”, afirmó el funcionario, quien aclaró que evitaron entrevistarlos formalmente para no comprometer el avance de la causa.

En relación con las pericias médicas, indicó que en un primer momento no se detectaron signos externos de violencia. Sin embargo, el examen interno reveló una lesión en el cerebro del menor, un dato clave que ahora orienta la investigación. “Lo que resta determinar es el origen de esta lesión, ya que puede tener múltiples factores”, explicó el fiscal.

Ángel, el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia.

La pesquisa buscará reconstruir tanto la historia clínica del niño como el contexto familiar reciente, especialmente tras su revinculación con la madre, ocurrida apenas un mes antes del hecho.

Por otro lado, el padre del menor, Luis López, fue quien denunció la situación ante la Justicia. Según la información preliminar, no existen antecedentes de violencia directa contra el niño, aunque sí se registran conflictos entre los adultos involucrados.

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