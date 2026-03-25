Las cirugías se desarrollaron en quirófanos contiguos y en paralelo, lo que permitió optimizar tiempos y recursos en un contexto crítico. El trasplante cardíaco, que se extendió durante seis horas, fue realizado a un paciente con una cardiopatía congénita de ventrículo único. Al mismo tiempo, el adolescente intervenido presentaba una inmunodeficiencia severa conocida como síndrome de hiper IgM (déficit de CD40L), por lo que el trasplante hepático forma parte de un tratamiento integral que continuará con una futura intervención de médula ósea.

El procedimiento comenzó con el trabajo del equipo de ablación, que llevó adelante la extracción de órganos en el Hospital Pirovano, donde se concretó la donación. A partir de allí, se activó un operativo altamente coordinado que permitió concretar ambas cirugías en tiempo récord y con resultados exitosos.

Este tipo de intervenciones refleja no solo el nivel de especialización del equipo del Garrahan, sino también la importancia de la donación de órganos, que en este caso permitió salvar dos vidas con un solo gesto solidario. Además, pone en evidencia la relevancia de la planificación médica en casos complejos, donde cada minuto es clave para garantizar mejores resultados en pacientes pediátricos en estado crítico.

Desde el hospital destacaron que estos operativos forman parte de una estrategia que busca dar respuestas rápidas y efectivas a situaciones de extrema urgencia, consolidando al Garrahan como un centro de referencia en trasplantes pediátricos en Argentina.