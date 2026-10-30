Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional formalizó una serie de modificaciones tarifarias y precisiones sobre el esquema de subsidios energéticos que regirán a partir de noviembre. A través de resoluciones publicadas este viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), se confirmaron las pautas que regirán para los servicios de energía eléctrica y gas natural.

En la Resolución 304/2026 se ratificó la continuidad del sistema de subsidios, mientras que a través de las Resoluciones 841 a 876/2026, 886/2026 y 887/2026 se dieron a conocer los nuevos cuadros tarifarios correspondientes.

Para el servicio de gas natural, dispusieron una actualización promedio del 2,17% a nivel nacional para el período de noviembre.

A diferencia de lo informado para el sector eléctrico, las comunicaciones oficiales no detallaron el equivalente en montos fijos en pesos para los hogares, por lo que el impacto final en la facturación dependerá del nivel de consumo y de las condiciones particulares de cada usuario.

Esquema de bonificaciones y topes de consumo

En paralelo a la actualización de tarifas, la Secretaría de Energía confirmó la vigencia de los beneficios para los usuarios comprendidos dentro del régimen de asistencia:

Gas natural: Se decidió extender para noviembre la bonificación general del 50% , cuya reducción a cero estaba prevista originalmente para este mes. A este beneficio se le adicionará un descuento extraordinario del 24,25% , por lo que los usuarios que cumplan con las condiciones estipuladas alcanzarán una bonificación total del 74,25% .

Energía eléctrica: El bloque de consumo base bonificable se mantendrá en 200 kWh durante noviembre, en línea con los parámetros aplicados en septiembre y octubre. El cronograma original del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) contemplaba una reducción a 150 kWh para este período.

Según expresaron desde la Secretaría de Energía, estas determinaciones forman parte del proceso de normalización tarifaria impulsado por el Poder Ejecutivo, buscando cumplir con las metas fiscales prefijadas sin eliminar la asistencia prevista para los hogares beneficiarios.