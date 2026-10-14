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El próximo martes 20 de octubre de 2026, alrededor de 185.000 abogados con matrícula federal de todo el país votarán para elegir a sus 4 representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. La votación se llevará a cabo de 9 a 18 horas en las distintas sedes de los colegios de abogados provinciales y de la Capital Federal.
La importancia de esta elección radica en que el Consejo de la Magistratura es el órgano constitucional encargado de designar, evaluar, sancionar y remover a los jueces federales y nacionales. Por esta razón, lo que formalmente se presenta como una contienda del estamento técnico de la abogacía posee una relevancia política e institucional decisiva: los consejeros electos serán clave para definir la cobertura de vacantes en juzgados estratégicos de todo el país, agilizar el sistema judicial y equilibrar las fuerzas en el organismo.
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Alberto “Nacho” Biglieri y el gobernadro de Mendoza, Alfredo Cornejo, analizaron distintos aspectos del funcionamiento judicial, entre ellos la articulación entre Nación y provincias, la reducción de los tiempos de los procesos, la incorporación de tecnología y la necesidad de avanzar hacia una Justicia más eficiente y previsible.
La conversación retomó además parte de la experiencia mendocina en reformas judiciales. Cornejo ha destacado públicamente la necesidad de coordinar el trabajo entre jurisdicciones y de impulsar cambios que permitan agilizar los procesos y mejorar la respuesta del sistema judicial.
Biglieri sostuvo que “el federalismo también consiste en mirar qué está funcionando en las provincias, aprender de esas experiencias y llevarlas al Consejo. Hay realidades muy distintas en todo el país y tenemos que incorporarlas a las decisiones”.
Otro de los temas abordados fue la selección y el control de magistrados. “Necesitamos buenos jueces, independientes y responsables. Siempre digo que un juez es bueno, pero si se lo controla es mejor. La independencia judicial también necesita mecanismos serios de evaluación y control”, afirmó.
También conversaron sobre la necesidad de ampliar las oportunidades para que profesionales provenientes del ejercicio independiente accedan a la magistratura. “La Justicia necesita oxigenarse. Hay abogados con una enorme experiencia en tribunales y en el ejercicio profesional que pueden aportar muchísimo como jueces”, señaló Biglieri.
El candidato destacó además que mejorar el funcionamiento judicial tiene un impacto que excede a la profesión. “Cuando la Justicia funciona bien hay más previsibilidad y más seguridad jurídica. Y las decisiones de los jueces, para bien o para mal, terminan repercutiendo en toda la sociedad”.
Biglieri agregó que una de sus prioridades será llevar al Consejo la voz de los abogados y abogadas. “Queremos defender allí las posiciones de la profesión y que los problemas que vivimos todos los días en los tribunales tengan una representación concreta”.
La Lista 3 – Unidad en Defensa de la Abogacía, con el fuerte respaldo de Ricardo Gil Lavedra, reúne candidatos de distintas provincias y propone una representación federal e independiente de cara a la elección del próximo 20 de octubre.
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