Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, le cuestionó este jueves al presidente Javier Milei que lleva adelante “peleas inconducentes, en un momento en que la Argentina necesita firmeza, coraje y liderazgo para unir a los argentinos”.

“Los enemigos son el narcotráfico y la corrupción, esas son las castas con las que hay que pelearse con nombre y apellido. No hay que pelearse entre el Estado nacional y los estados provinciales, es una locura”, dijo “Nacho” Torres en una entrevista en A24.

En esa línea se metió en el escándalo entre la cantante Lali Espósito y el presidente Javier Milei y apoyó a la artista. “Lali Espósito es una laburante. Genera mucho más trabajo que esos cortesanos, alcahuetes, prebendarios que aplauden al gobierno sistemáticamente y esos te puedo asegurar que tienen el CUIL virgen”.

El gobernador de Chubut destacó la importancia de no confrontar entre estados provinciales y el gobierno nacional, argumentando que “no hay que pelearse con la buena gente. No hay que pelearse entre estados provinciales y Estado nacional, es una locura”.

Refiriéndose a la ayuda proporcionada por la Provincia para combatir los incendios en el Parque Nacional Los Alerces, Torres subrayó la importancia de la cooperación entre las distintas jurisdicciones. “Tenemos un incendio en mi provincia, más de 8.000 hectáreas y la provincia no le preguntó a Nación ¿me corresponde a mí pagar esto? No, nosotros pusimos más de 700 millones de pesos para apagar un incendio en jurisdicción nacional, y estamos yendo fondo para dar con los responsables, después de

muchos años de impunidad”.

“Sabes lo importante que es que un presidente de la Nación levante el teléfono y diga ¿Gobernador necesita algo? Se me está prendiendo fuego el parque nacional”, dijo Torres.

Sobre la relación con los gobernadores también mencionó la situación en Santa Fe. “Se me ocurre (Maximiliano) Pullaro: la familia está amenazada. Con la discusión de las retenciones podés estar de acuerdo o no pero el tipo está peleando contra Los Monos ¡Se está peleando contra la banda narcotraficante más peligrosa de la Argentina! Y tiene la familia amenazada y tiene que estar con custodia eso no es lindo para nadie. Sabes lo importante que sería que el presidente llame y diga Pullaro tenemos diferencias pero tenés a disposición lo que necesites para cuidar a tu familia”.