El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue uno de los actores políticos que sentó postura en el debate por la baja de la edad de imputabilidad en Argentina. Lo hizo al referirse al crimen de Jeremías Monzón. Su declaración central fue: “Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor“.

Pullaro utilizó este caso para ratificar nuevamente su postura sobre la baja de la edad de imputabilidad. Sostuvo que no es posible ni real afirmar que un adolescente de 14 años -la edad de dos de los implicados en el crimen de Jeremías- no comprenda la gravedad de sus actos al cometer un homicidio.

Debate

El mandatario provincial afirmó que el debate no debe centrarse únicamente en la edad biológica, sino en la naturaleza del delito cometido. Argumentó que hechos de esta violencia, planificados y ejecutados con alevosía, demuestran plena consciencia criminal.

También aprovechó la ocasión para criticar lo que denominó “garantismo“. Señaló que esa ideología, defendida durante años por sectores políticos le hizo “mucho daño a la República Argentina“, al victimizar a los delincuentes en lugar de priorizar a las víctimas.

Estas declaraciones se dieron en el marco de su respaldo al proyecto de Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional. Pullaro recordó que mantiene esta posición desde su gestión como ministro de Seguridad, citando antecedentes previos como el caso de Juan Cruz Ibáñez.