El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que aseguró que la denominada “Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA)” no es una institución universitaria legalmente habilitada en la República Argentina.

La Subsecretaría de Políticas Universitarias intimó a la AFA -presidida por Claudio “Chiqui” Tapia– a suspender de forma inmediata toda promoción o publicidad vinculada a la supuesta casa de estudios superiores y a su oferta académica. A su vez, la entidad deberá presentar el descargo correspondiente en un plazo de cinco días hábiles.

“Se constató que la Asociación del Fútbol Argentino está publicitando carreras de grado y de posgrado en medios de comunicación, redes sociales y en una página web recientemente creada, sin reconocimiento oficial, autorización ministerial ni acreditación correspondiente”, aseguró el Ministerio

En otro tramo del escrito, se hizo hincapié: “La normativa vigente es explícita: el uso de la palabra ‘Universidad’, y de cualquier derivado, está estrictamente reservado para instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional“.

Y se indicó: “Las Resoluciones Ministeriales N.º 206/1997 y 4600-E/2017, así como los artículos 39 y 68 de la Ley de Educación Superior, prohíben expresamente que entidades no habilitadas publiciten o emitan títulos de carácter universitario”.

Para cerrar, la cartera de Capital Humano reafirmó “su compromiso con la integridad y calidad del sistema universitario argentino, y con la protección de estudiantes y familias frente a ofertas educativas que no cuentan con respaldo legal”.

