El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó un nuevo reglamento de contrataciones de personal por tiempo determinado con el objetivo de “optimizar los procesos” en todas las jurisdicciones del sector público.

La medida quedó oficializada este jueves en el Boletín Oficial a través de la resolución 68/2025 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.

El esquema forma parte del paquete de medidas iniciado con el decreto 1148 de diciembre de 2024, que restringió designaciones y contrataciones en el Estado.

Según se informó, el procedimiento ahora contará con nueve etapas que incluyen informes de idoneidad, revisión presupuestaria, análisis de incompatibilidades y aprobación jurídica antes de autorizar una contratación.

El reglamento también aclara que el personal contratado percibirá un salario equivalente al de la planta permanente, en función de las responsabilidades y nivel de dedicación establecidos en el contrato.

Desde el Gobierno, sostienen que estas medidas permitirán mejorar la gestión de los organismos públicos y dar mayor transparencia al proceso de contratación. Sin embargo, gremios estatales como ATE ya salieron a rechazar la iniciativa, al considerar que las nuevas evaluaciones de idoneidad son “un invento trucho e ilegal” y representan un avance contra los derechos de los trabajadores.