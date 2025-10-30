Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de varios ajustes en el calendario oficial, los argentinos vuelven a preguntarse qué ocurrirá con el feriado de noviembre y si habrá o no fin de semana largo. La incógnita surge tras las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, que a comienzos del año eliminó los feriados puente con fines turísticos y los reemplazó por días no laborables.

El próximo feriado nacional corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre. Como esa fecha cae jueves, el Ejecutivo decidió trasladar el feriado al lunes 24 de noviembre, y además sumar un día no laborable con fines turísticos el viernes 21.

De esta manera, quedará conformado un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 22 hasta el lunes 24 de noviembre, mientras que algunas actividades también podrían extender el descanso desde el viernes, dependiendo del rubro y los acuerdos laborales.

Con esta definición, el penúltimo mes del año ofrecerá una pausa antes del cierre de 2025, y permitirá a muchos argentinos planificar escapadas cortas o aprovechar el descanso en familia.

Próximos feriados nacionales 2025:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad