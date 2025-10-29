Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para debatir el Presupuesto 2026 y una serie de reformas tributarias y laborales, según informaron fuentes oficiales de la Casa Rosada. Las fechas se darán a conocer en los próximos días, aunque se estima que el llamado se concretará antes del fin de semana.

La estrategia del Ejecutivo apunta a que las discusiones se desarrollen con la nueva conformación del Congreso, que asumirá el próximo 10 de diciembre, cuando La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados alcanzarán la primera minoría parlamentaria.

En ese marco, el bloque libertario buscará acuerdos con los sectores dialoguistas para postergar el debate del Presupuesto 2026, originalmente previsto para el 11 de noviembre, y así tratarlo durante las extraordinarias. De esta manera, el oficialismo evitaría la votación en el actual contexto legislativo, donde la oposición aún conserva mayor representación.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, continuará esta semana con la ronda de consultas junto a funcionarios del Ministerio de Hacienda y otras áreas, entre ellos el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

El proyecto de Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1%, y un dólar a $1.423 para diciembre de 2026. También proyecta un superávit primario de 0,2 billones de pesos, con gastos totales por 148 billones y recursos por 148,2 billones de pesos.

En paralelo, el Ejecutivo buscará avanzar con la reforma laboral, uno de los puntos centrales de la agenda de Javier Milei, junto con las modificaciones impositivas que integran su programa de ajuste y desregulación.

Voceros parlamentarios indicaron que las negociaciones se concentrarán entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, con el objetivo de consensuar la postergación del debate y asegurar los votos necesarios. A partir de diciembre, el Gobierno contará con 107 legisladores entre LLA, PRO y la UCR, y podría sumar el apoyo de seis diputados radicales independientes, lo que le permitiría alcanzar el número necesario para aprobar la ley.