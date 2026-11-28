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El Gobierno nacional oficializó este sábado la convocatoria al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias durante todo diciembre. La decisión quedó establecida mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y habilita el tratamiento de once asuntos durante el último mes del año legislativo.

Entre los principales proyectos incluidos en la agenda se encuentran el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2027 y la reforma electoral integral, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las próximas elecciones.

En materia presupuestaria, la iniciativa correspondiente a 2027 ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y deberá ser tratada por el Senado. En tanto, la reforma electoral consiguió aprobación en la Cámara alta y tiene pendiente su tratamiento en Diputados.

Los proyectos económicos y productivos

La agenda también contempla el denominado Súper RIGI, un régimen destinado a promover grandes inversiones en nuevas industrias. El proyecto tiene un recorrido parlamentario entre ambas cámaras y se encuentra en instancia de revisión en el Senado.

Otro de los expedientes incluidos es el marco regulatorio para biocombustibles, que cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados. La iniciativa fue separada del proyecto de Presupuesto para tener un debate específico durante diciembre.

Además, el temario incorpora el proyecto de Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria, que se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados.

Reforma electoral y otras iniciativas

Dentro de los asuntos habilitados para el período extraordinario también figuran el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que permanece en Diputados, y las iniciativas de Combate contra el Juego Ilegal y Ley de Hojarasca, que serán parte de la agenda del Senado.

A estos expedientes se suman dos proyectos que todavía deberán ser enviados formalmente por el Poder Ejecutivo: el de Fortalecimiento de la Alianza Estratégica República Argentina-Estados Unidos y el de Competitividad Financiera.

Ambas propuestas deberán ingresar al Congreso para iniciar su recorrido parlamentario y ser giradas a las comisiones correspondientes.

El Senado también tratará designaciones

Por último, el decreto habilita al Senado a considerar los pliegos que requieren acuerdos para designaciones y promociones. Esto incluye tanto los expedientes que ya fueron remitidos como aquellos que el Poder Ejecutivo pueda enviar durante diciembre.

Con esta convocatoria, el Gobierno definió los once asuntos que podrán ser abordados durante las sesiones extraordinarias. El avance de cada iniciativa dependerá de las negociaciones parlamentarias entre el oficialismo y los distintos bloques de la oposición.