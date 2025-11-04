Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional oficializó este martes la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el 26 de noviembre, con el objetivo de definir un nuevo aumento del salario mínimo y actualizar los montos de las prestaciones por desempleo.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 6/2025, firmada por Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo. Según se informó, el encuentro se desarrollará de forma virtual.

El cronograma oficial prevé que a las 10:00 se reúna la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, que tratará la determinación de los nuevos valores. Luego, a las 12:30, se realizará la sesión plenaria ordinaria, y en caso de ser necesario, habrá una segunda convocatoria a las 14:00.

El Consejo está integrado por 16 representantes de los empleadores y 16 de los trabajadores, quienes deberán acordar los nuevos montos que regirán en los próximos meses.

La última actualización del salario mínimo había quedado rezagada frente a la inflación, por lo que se espera que esta reunión sea clave para mejorar los ingresos básicos y ajustar las prestaciones sociales vinculadas al empleo.