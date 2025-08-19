Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional oficializó la creación de Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima, la nueva empresa estatal que absorberá al Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y a los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos.

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1181/2025, en cumplimiento del decreto 115/2025, que ya había ordenado la transformación de las compañías.

Carboeléctrica Río Turbio S.A. tendrá a su cargo la explotación del complejo minero, ferroviario, portuario y energético de la zona. El capital social inicial se fijó en 30 millones de pesos.

El Estado Nacional será el accionista único: 95% de las acciones estarán bajo la órbita de la Secretaría de Energía; y 5% de las acciones dependerán de la Secretaría de Minería. Ambas secretarías, que funcionan dentro del Ministerio de Economía, fueron instruidas para firmar el acta constitutiva, designar autoridades y completar la integración del capital.

La decisión se enmarca en el Decreto 70/2023, que declaró la emergencia pública y habilitó la transformación de empresas con participación estatal en sociedades anónimas.

En febrero de este año, el gobierno nacional emitió el Decreto 115/2025 por el que oficializó la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima, bajo la órbita del Ministerio de Economía. La empresa absorberá el yacimiento carbonífero, los servicios ferroviarios y portuarios, y la usina termoeléctrica de Río Turbio.

Ese decreto establecía un plazo de 60 días para presentar un presupuesto 2025 con disminución progresiva de aportes estatales y un plan de inversiones para garantizar la operatividad del complejo.

El personal pasará a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y se negociará un nuevo Convenio Colectivo en 180 días. La normativa también indica que el Estado asumirá la totalidad de las deudas acumuladas hasta la fecha de conversión y que la nueva sociedad estará exceptuada de procedimientos de contratación pública y normas administrativas.

Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), al tercer trimestre de 2024 YCRT acumuló un déficit operativo de $62.565 millones, pese a recibir $53.837 millones de fondos nacionales.