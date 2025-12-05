Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional oficializó este viernes la creación del Programa Nacional de Formación en Salud Mental, una herramienta clave que apunta a actualizar las prácticas profesionales, mejorar la calidad de la asistencia y consolidar un modelo sanitario más moderno y territorial. La medida quedó establecida en la Resolución 3050/2025, publicada en el Boletín Oficial, en el marco del Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027.

Según la normativa, la iniciativa pretende impulsar un cambio estructural en la forma en que se aborda la salud mental en el país, con especial énfasis en la capacitación continua del personal, la promoción de la Salud Mental Comunitaria, la incorporación del enfoque de derechos, el desarrollo de investigación aplicada y la creación de herramientas para estandarizar procesos de atención.

El programa dependerá de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, bajo la órbita de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización de la Secretaría de Gestión Sanitaria. Este organismo será el encargado de elaborar normas operativas, pautas técnicas, guías y directrices para implementar el sistema de formación en todo el territorio.

La resolución recuerda que el Plan Nacional vigente establece metas como difundir campañas de sensibilización, unificar criterios en la atención psiquiátrica e impulsar la formación de recursos humanos acordes a modelos comunitarios contemporáneos.

Desde el Gobierno aclararon además que la puesta en marcha del programa no generará gastos adicionales, ya que será implementado con los recursos existentes dentro del Ministerio de Salud.