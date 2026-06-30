Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, dispuso una asistencia financiera superior a los 20 mil millones de pesos destinada a la provincia de Santa Cruz, a través del Ministerio de Economía, con el objetivo de fortalecer la situación financiera de la provincia y contribuir al cumplimiento de sus compromisos, entre ellos el pago de salarios.

Esta asistencia se enmarca en el acompañamiento institucional que el Estado Nacional brinda a las provincias cuando las circunstancias así lo requieren, reafirmando el compromiso de mantener un esquema de trabajo federal que permita atender las necesidades de las distintas jurisdicciones del país.

El gobierno nacional destacó el trabajo conjunto con las provincias. En la foto, el viaje realizado por Milei a Santa Cruz en 2024.

Desde el Gobierno Nacional se destaca la importancia de la cooperación entre la Nación y las provincias para garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos, preservar la estabilidad administrativa y brindar previsibilidad a los santacruceños.

“El federalismo implica trabajar de manera conjunta, respetando las autonomías provinciales y promoviendo herramientas que permitan afrontar situaciones financieras complejas en beneficio de todos los ciudadanos”, se expresó en un comunicado.