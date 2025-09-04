Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional oficializó este jueves el monto que destinará al financiamiento de las campañas para las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. Según lo dispuesto en la Resolución 375/2025, publicada en el Boletín Oficial, el aporte total superará los $13.200 millones.

El desglose establece $8.815 millones para la categoría de diputados nacionales y $4.407 millones para senadores nacionales, precisando cómo se distribuirán los fondos entre los partidos y alianzas que competirán en los comicios.

La norma faculta a la Dirección Nacional Electoral (DINE) a realizar la asignación correspondiente y aplicar eventuales sanciones determinadas por la Justicia Electoral. Además, la Dirección General de Administración de Interior será la encargada de ejecutar las liquidaciones a favor de cada fuerza política.

El Ejecutivo remarcó que los recursos presupuestarios ya están garantizados, con el objetivo de asegurar transparencia y normalidad en la campaña, en cumplimiento con la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.