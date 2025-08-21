El gobierno desplazó a Diego Spagnuolo por presunto cobro de coimas en la Agencia de Discapacidad La Casa Rosada confirmó la salida del funcionario tras la filtración de grabaciones en las que describiría un esquema de sobornos por USD 500.000 mensuales. El Ejecutivo habla de una medida preventiva, mientras la oposición pide explicaciones y la Justicia podría intervenir.

El gobierno nacional decidió desplazar a Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que se difundieran audios en los que presuntamente reconoce una operatoria para el pago de coimas por quinientos mil dólares mensuales.

La noticia se confirmó pasada la medianoche a través de un comunicado de la Vocería Presidencial, en el que se informó que la decisión fue tomada “de manera preventiva” y en medio de lo que calificaron como una “evidente utilización política de la oposición en año electoral”.

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, sostuvo el comunicado.

En el mismo texto, el Gobierno adelantó que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá el organismo y que en las próximas horas se dará a conocer el nombre del interventor “para garantizar su normal y correcto funcionamiento”.

La salida de Spagnuolo comenzó a sonar el miércoles por la tarde, cuando circularon grabaciones difundidas por el programa Data Clave, del canal de streaming Carnaval. En ellas, se escucha una voz atribuida al funcionario diciendo: “Van a pedirle guita a los prestadores”, en referencia al supuesto cobro de dinero para asegurar convenios y precios de medicamentos.

Según la denuncia periodística, la maniobra habría involucrado una empresa vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo que agrava el impacto político del caso. De comprobarse, se trataría de una red de recaudación ilegal que podría abrir una causa judicial en los próximos días.

Abogado de profesión, Spagnuolo fue representante legal de Javier Milei y se incorporó a La Libertad Avanza en 2021, cuando el entonces economista armaba su espacio en la Ciudad de Buenos Aires. En aquella primera elección, figuró en el puesto 11 de la lista de diputados y, tras el triunfo de Milei en 2023, fue designado al frente de la ANDIS.