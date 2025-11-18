Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional modificó el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) al quitarle la facultad de fijar el precio de la materia prima que se paga a los productores. La decisión quedó oficializada este martes mediante el Decreto 812/2025, que modifica el Decreto Reglamentario 1.240/2002.

La medida apunta a “impedir la intromisión estatal en un mercado que debe funcionar de manera competitiva”, según explicaron fuentes de la Secretaría de Agricultura a la Agencia Noticias Argentinas. Desde ahora, los precios de la hoja verde y la yerba canchada serán definidos en negociaciones directas entre productores y empresas elaboradoras.

El nuevo texto limita al INYM exclusivamente a funciones de control de calidad y promoción del sector. El organismo no podrá dictar normas que afecten la libre interacción de la oferta y la demanda, generen trabas o distorsionen los precios de mercado.

El Ejecutivo también le ordenó al INYM revisar y adaptar, en un plazo de 30 días, todas las normativas vigentes que contradigan este nuevo esquema.

Entre los considerandos del decreto, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de “modernizar” la estructura del Instituto para hacerlo más eficiente y orientado al servicio de los ciudadanos, en un escenario de mayor libertad económica para los actores del sector yerbatero.