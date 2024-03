El Gobierno echó a dos funcionarios de Turismo que vivían en el exterior El ministro del Interior, Guillermo Francos confirmó que se trata de dos personas que vivían en Miami y París, con sueldos de entre 13.000 dólares y 9000 euros.

El ministro del Interior, Guillermo Francos confirmó que echó a dos funcionarios de Turismo que trabajaban en el exterior.

“Con la información suministrada por el Secretario Daniel Scioli, he decidido dejar cesantes a dos funcionarios del área Turismo”, informó a través de su cuenta de X (ex Twitter y detalló que “uno que prestaba funciones en Miami hace más de 30 años con un sueldo de u$s 13000 mensuales y la otra en Paris hace 17 años con un sueldo de 9000 Euros”.

Luego agregó que “ambas funciones son injustificadas e irrelevantes para el área. Cosas incomprensibles del Estado”.

Quienes son los funcionarios despedidos

Se trata de Eduardo Piva, “agregado para asuntos de Turismo” en la embajada argentina de Estados Unidos, y Lucianna Sola Suquet, que se desempeñaba con una tarea similar en Francia, según informaron en el Gobierno.

Eduardo Piva recibiría una remuneración bruta $11.547.101,19, según la información que difundieron las fuentes oficiales, y una remuneración neta de $11.518.694,48. Por el decreto N°1630, tiene la función de agregado con destino en la ciudad de Miami, precisaron.

Sola Suquet fue designada en 2007 y, según informó el Gobierno, percibe un total mensual de sueldo más aportes, retenciones y aguinaldo de 8.257,51 euros.

Desde la embajada en Francia aseguraron al medio La Nación que Sola Suquet “ha trabajado “durísimo” durante diez años -tanto en Francia como en Suiza y en Bélgica-, para promocionar el turismo en la Argentina.