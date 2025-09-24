Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la derogación de 71 normas comerciales que, según la Secretaría de Industria y Comercio, “distorsionaban precios y generaban trabas burocráticas”. La decisión quedó publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 357/2025.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, las disposiciones eliminadas habilitaban controles de precios considerados abusivos, solicitaban información sin fines prácticos o regulaban programas ya discontinuados, como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, Precios Justos y El Mercado en tu Barrio.

En particular, 27 de las normas derogadas estaban asociadas a la Ley de Abastecimiento -suprimida a comienzos de la gestión libertaria- y tenían hasta 50 años de vigencia. Estas regulaciones obligaban, por ejemplo, a productores de insumos para la construcción a operar al máximo de su capacidad, a empresas algodoneras a presentar reportes periódicos y establecían controles sobre precios de combustibles y valores máximos durante la pandemia de COVID-19.

La medida también alcanzó a 24 normas que supervisaban el funcionamiento del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un organismo ya disuelto, y a otras 20 regulaciones vinculadas a programas en desuso, como el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.

Desde Comercio resaltaron que esta iniciativa “reduce la carga administrativa de las empresas y simplifica el marco regulatorio, eliminando distorsiones de precios y ordenando las relaciones comerciales”.

Con estas derogaciones, el total de normas eliminadas desde el inicio de la gestión asciende a más de 170. Entre ellas se incluyen las licencias automáticas y no automáticas, el SIRA, el DJCP y el programa Precios Cuidados, medidas que el Gobierno argumenta eran “trabas” para el comercio interno y externo.