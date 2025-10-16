El Gobierno firmará un acuerdo antiterrorista con el FBI de Estados Unidos Durante su paso por el 61 Coloquio de IDEA, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que buscan coordinar estrategias para prevenir posibles ataques.

El Gobierno firmará este viernes en Washington un acuerdo con el FBI de Estados Unidos para cooperar a través del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) y que funcione como “un teléfono rojo” para prevenir posibles ataques.

Así lo anticipó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a la prensa durante su paso por el 61 Coloquio de IDEA, que se desarrolla en esta ciudad.

El CNA fue recientemente creado en el país y el objetivo es coordinar con otros organismos internacionales para poder coordinar y diseñar estrategias contra organizaciones terroristas.

Según detalló Bullrich, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, se reunirán en Washington con las autoridades del FBI para sellar este entendimiento, que luego buscarán rubricar con la Unión Europea.

“Lo que buscamos es tener un teléfono rojo para que ante cualquier advertencia de ataque o algo que se esté planificando” se pueda prevenir, resaltó la ministra de Seguridad.