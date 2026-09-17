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El Gobierno nacional modificó la forma de acreditar los requisitos necesarios para cobrar el 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que queda retenido mensualmente.

La medida fue establecida mediante la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y amplía el sistema de verificación automática que ya se utilizaba para los controles de salud.

Qué cambia con la nueva medida

Hasta ahora, la verificación automática contemplaba los controles sanitarios y el plan de vacunación de los niños y niñas de hasta 4 años inclusive.

A partir de esta modificación, también se podrá comprobar automáticamente el cumplimiento del ciclo escolar para quienes tengan 5 años o más.

De esta manera, para acceder al monto reservado, los menores de hasta 4 años deberán tener acreditados los controles de salud y el plan de vacunación. Desde los 5 años, se suma la certificación del ciclo escolar en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial.

Cómo se realizará la acreditación

La información será verificada mediante un intercambio seguro de datos entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Cuando los datos estén disponibles, los titulares no tendrán que presentar documentación adicional.

Si la información sanitaria o educativa no figura en los registros o necesita ser completada, se podrá presentar la documentación correspondiente ante ANSES, de acuerdo con el procedimiento que determine el organismo.

Cómo se cobrará el 20% retenido

Cuando se verifique automáticamente el cumplimiento de los controles de salud y vacunación de los niños y niñas de hasta 4 años, el monto reservado será liquidado de manera mensual junto con el 80% de la prestación.

Si la acreditación no puede realizarse de forma automática, el pago se efectuará según los procedimientos y plazos que establezca ANSES.

La resolución también dispone que el organismo deberá implementar las medidas necesarias para poner en funcionamiento el nuevo mecanismo.