El Gobierno de Javier Milei oficializó este martes la creación de VUPRA, la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor, una plataforma digital que centralizará todos los pagos vinculados a trámites automotores en Argentina. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 572/2025.

Según el texto oficial, VUPRA permitirá pagar aranceles, impuestos, tasas y multas en un solo lugar, evitando que los usuarios deban realizar gestiones en distintas plataformas o instituciones, tanto a nivel nacional como local.

“El objetivo de VUPRA es optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la calidad de atención al ciudadano mediante el uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación”, señala la normativa. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será la autoridad responsable de su implementación, que comenzará a regir el 1 de noviembre de 2025.

La plataforma beneficiará a personas físicas y jurídicas que realicen trámites de inscripción, radicación o transferencia de dominio de automotores, agilizando la percepción de pagos y permitiendo verificar posibles deudas vinculadas a impuestos, tasas o multas de tránsito.

Además, la normativa invita a provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse al sistema, garantizando interoperabilidad con sus sistemas locales. La Resolución también deroga la normativa de 1986 que autorizaba a los Registros Seccionales a recibir pagos en efectivo directamente en sus sedes.