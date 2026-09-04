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El Gobierno nacional modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei y los ministros del Gabinete. La medida busca reasignar recursos para atender distintas necesidades de la administración pública y garantizar la continuidad de servicios considerados esenciales.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 867/2026 en el Boletín Oficial , que establece una nueva adecuación de los créditos presupuestarios vigentes y contempla modificaciones para distintas jurisdicciones y organismos del Estado.

Más recursos

Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno señaló que resulta necesario adecuar las partidas para que las áreas de la Administración Pública Nacional cuenten con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones.

El Ejecutivo advirtió además que una demora en la modificación presupuestaria podría afectar la prestación de determinados servicios esenciales a cargo del Estado nacional.

La adecuación incluye partidas destinadas a atender necesidades salariales y de inteligencia, además de otros gastos vinculados con el funcionamiento de los organismos públicos.

Refuerzo para Defensa

Uno de los puntos contemplados en el decreto corresponde al Ministerio de Defensa, para el que se dispone una modificación presupuestaria destinada a fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.

Según establece la norma, los recursos permitirán avanzar en la incorporación, modernización y recuperación de medios y equipamiento, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las funciones vinculadas con la Defensa Nacional.

La decisión se enmarca en la necesidad planteada por el Ejecutivo de adecuar los créditos disponibles a los requerimientos actuales de las distintas áreas.

Fondos para la CONAE

El decreto también establece un incremento presupuestario para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Vicejefatura de Gabinete.

Los fondos estarán vinculados con los distintos proyectos y actividades que desarrolla el organismo.

Cambios en organismos

La norma también contempla una situación particular derivada de las modificaciones introducidas durante 2026 en la estructura de distintos organismos de la Administración Pública Nacional.

En ese sentido, establece que, hasta que se concreten las adecuaciones presupuestarias correspondientes, los gastos de aquellos organismos cuya naturaleza jurídica haya sido modificada continuarán siendo atendidos con los créditos previstos originalmente para las jurisdicciones y entidades de las que dependían.

El DNU

El Ejecutivo justificó el uso del mecanismo de necesidad y urgencia al considerar que la situación planteada reviste un carácter excepcional y que no resulta posible seguir los tiempos del procedimiento ordinario para la sanción de una ley.

El decreto entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene competencia para analizar la validez de los decretos de necesidad y urgencia.

La medida fue firmada por Milei junto con los integrantes del Gabinete que participaron del acuerdo general de ministros.