El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la creación de un nuevo programa de beneficios para todo el personal del sistema de Defensa Nacional, que incluye descuentos de hasta el 50% en una amplia gama de rubros y que alcanzará a un universo de un millón de personas. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, fue presentada como un acto de reivindicación histórica.

“Durante décadas, nuestras fuerzas fueron humilladas, maltratadas, olvidadas, destinadas a servir en el peor de los mundos. Este Gobierno abraza a quienes arriesgan su vida para salvar la de sus compatriotas”, afirmó Adorni durante su conferencia de prensa en Casa Rosada, señaló “Noticias Argentinas”.

Un millón de beneficiarios y costo cero para el Estado

El nuevo “Programa Familiar Militar” está destinado a un amplio universo que incluye a militares en actividad y retirados, personal civil, reservistas, veteranos de Malvinas y familiares de caídos en cumplimiento del deber.

Funcionará a través de una plataforma digital y ofrecerá descuentos en colegios, universidades, tiendas de ropa, artículos del hogar, hoteles, supermercados y gimnasios, entre otros. Adorni fue enfático al aclarar que la iniciativa se implementa mediante una “articulación público-privada”, lo que significa que el costo “será íntegramente absorbido por el sector privado”, sin generar gastos para el Estado.

Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel posando juntos y sonrientes, mientras se encontraban subidos a un tanque militar.

Reivindicación y reconocimiento

El vocero presidencial enmarcó el anuncio en una política de reconocimiento a las Fuerzas Armadas. “Solo puede considerarse digno aquel país que respeta y admira a sus Fuerzas Armadas”, sostuvo Adorni, quien adelantó que el ministro de Defensa, Luis Petri, brindará más detalles en las próximas horas.

La Resolución 807/2025, publicada este miércoles, formaliza la creación del programa, cuyo objetivo es “garantizar el acceso a beneficios y descuentos exclusivos” para fortalecer el bienestar integral de la comunidad de Defensa, incluyendo de manera expresa a los Veteranos de Malvinas “como parte inseparable” de dicho reconocimiento histórico.