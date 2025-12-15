Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional oficializó el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La decisión alcanza al personal de la Administración Pública Nacional y replica un esquema que ya se aplicó en años anteriores.

La disposición quedó establecida a través del Decreto 883/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Según se informó, durante esas jornadas se garantizará la continuidad de los servicios esenciales mediante la implementación de guardias mínimas en los distintos organismos del Estado.

Desde el Ejecutivo precisaron que el beneficio rige únicamente para empleados y empleadas del Estado nacional. En ese sentido, quedaron excluidos los bancos y entidades financieras, que mantendrán su funcionamiento habitual, así como el sector privado y las administraciones provinciales y municipales, salvo que estas decidan adherir con medidas propias.

El decreto recuerda que el 25 de diciembre y el 1° de enero son feriados nacionales inamovibles y que los días previos suelen destinarse a preparativos, traslados y encuentros familiares propios de las fiestas de fin de año.

En este contexto, el Gobierno consideró oportuno otorgar el asueto para facilitar la organización familiar y el descanso de los trabajadores, sin afectar las funciones clave del Estado. Además, se destacó que la medida no implica erogaciones adicionales y podría tener un impacto positivo en el turismo interno.

Por último, la normativa instruye a los organismos públicos a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación de servicios críticos, especialmente en áreas como salud, seguridad y atención de emergencias, que continuarán operativas durante esas fechas.